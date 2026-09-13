По време на концерт! Хванаха в крачка IT шеф с тайната му изгора
Кадрите се превърнаха във "вирусни" и обиколиха целия свят
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Кадрите се превърнаха във "вирусни" и обиколиха целия свят
Издигнати са табели, които информират хората, изпращащи близките си
Кралската особа помага на диагностицирана с рядка и агресивна форма на рак тийнейджърка да сбъдне мечтата си
Как са заснети трима приятели
Днес отбелязваме Международния ден, зародил се в САЩ през 1986 г.
Певицата продължава да търси любовта
Тя лекува и носи щастие
Лидерът на БСП с остър коментар срещу бившия си съпартиец
В Хюстън обявяват датата 25 септември за Деня на д-р Джоузеф Варон
Продуцентът не беше виждал малката Кай няколко месеца
Екип от японския университет Тохо измерил успокояващия ефект от прегръщането
Социалното дистанциране не може да попречи на любовта към близките
Прегръдката е жизненоважна съставка от нашия живот
Бившите съпрузи се поздравиха за поредните си награди
Тези дни влязох във Фейсбук и попаднах на едно клипче - компилация от различни истории, в които хора помагат на други, както и на животни в нужда. Нак...
Вижте реакциите на хората Можем ли да прегърнем непознат човек на улицата, например бежанец? На този въпрос отговарят двама младежи- сириец и египтян...
Гръцки археолози са попаднали на уникална находка. Те намерили останки на прегърнати мъж и жена, която е на близо 5800 години, съобщава БГНЕС. Оказв...
Технологиите са навсякъде около нас. Децата на 80-те и 90-те помнят игрите пред блока до късно вечер. Тогава криеницата, подскачането на дама, ластик...
София. За опасност от "политическа прегръдка" между Реформаторския блок и "квази-партията" ГЕРБ предупреди лидерът на ДПС Лютви Местан. Според него та...
За прегръдка между ГЕРБ и реформаторите може да се говори, но любов няма, заяви Томислав Дончев вчера. Бившият министър по еврофондовете каза, че двет...