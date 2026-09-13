Всичко за Прегръдка

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Да прегърнеш дете с топлина

Да прегърнеш дете с топлина

Тези дни влязох във Фейсбук и попаднах на едно клипче - компилация от различни истории, в които хора помагат на други, както и на животни в нужда. Нак...

07 февруари | 10:00
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Силата на любовта (ВИДЕО)

Силата на любовта (ВИДЕО)

Технологиите са навсякъде около нас. Децата на 80-те и 90-те помнят игрите пред блока до късно вечер. Тогава криеницата, подскачането на дама, ластик...

06 юли | 14:16
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