Нова изненада от Кейт! Кого прегръща принцесата

Кейт Мидълтън се появи отново на публично събитие след края на химиотерапията си. Принцесата помага на диагностицирана с рядка и агресивна форма на рак тийнейджърка да сбъдне мечтата си.

Кралската особа беше заедно със съпруга си принц Уилям на церемония по встъпване в длъжност в замъка Уиндзор. Там 16-годишната – Лиз Хатън, която иска да стане фотограф, сбъдна мечтата си да заснеме подобно събитие.

„Талантлива млада фотографка, чиято креативност и сила, вдъхнови и двама ни. Благодаря ти, че сподели с нас историята си“ – написа кралското семейство в Х.

A pleasure to meet with Liz at Windsor today. A talented young photographer whose creativity and strength has inspired us both. Thank you for sharing your photos and story with us. ❤️ W&C pic.twitter.com/VARhrbCvkv