По време на концерт! Хванаха в крачка IT шеф с тайната му изгора

Камери хванаха в крачка изпълнителният директор на Astronomer Анди Байрон и мениджърът по човешките ресурси на компанията Кристин Кабът в любовна прегръдка с колежка на концерт на групата Coldplay в Бостън, САЩ.

Това кара и двамата да избягат от камерата и предизвиква обвинения в изневяра, пишат британски медии.

Кадрите се превърнаха във "вирусни" и обиколиха целия свят, ставайки повод за забавни коментари и мемета. Те показват как главният изпълнителен директор на Astronomer Анди Байрон и мениджърът по човешките ресурси на компанията Кристин Кабът неловко се скриват, когато са уловени в кадър от "камерата за целувки", използвана от групата по време на концерти, и показани на огромните видеоекрани на стадион "Джилиет".

В клипа се чува как фронтменът на Coldplay Крис Мартин казва: "О, вижте тези двамата", докато камерата се движи над Байрон и Кабът. Мъжът, който е прегърнал жената, бързо я пуска, докато колежката му закрива лицето си с ръце, а той се опитва да се скрие от обектива. "... Или имат тайна връзка, или просто са много срамежливи", коментира още Мартин, докато двойката бяга от местопрестъплението.

От 2023 г. Байрон е главен изпълнителен директор на Astronomer - базирана в Ню Йорк платформа за управление и автоматизация на данни. Кабът се присъединява към екипа преди девет месеца, според нейния профил в LinkedIn.

Съпругата на Анди - Меган Кериган Байрон, която си е била вкъщи по време на концерта, е премахнала фамилията му от профила си в социалните мрежи след инцидента. Те имат двама синове. Кабът също е омъжена.

Любопитният клип се появи в интернет в четвъртък, като стотици хора се шегуваха с неловката ситуация. Изкован бе нов термин за човек, хванат в изневяра: coldplayed. "Съпрузите им така или иначе щяха да ги напуснат, щом научат за фетиша им към Coldplay", закача се друг потребител.

Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/hsJHV2u5UM