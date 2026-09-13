Германски бизнесмен обяви райското кътче у нас
То е идеално за дигитални номади
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То е идеално за дигитални номади
А кой е най-богат предприемач в света на възраст под 40 години
Връщаме ли се в 90-те години
Възнамерява да дари един милион лични средства
Приятели на предприемача са безапелационни, че той е мъжко момче
Малките фирми трябва да се сдружават, за да са конкурентоспособни на европейския пазар, казва предприемачът от Лудогорието
В бизнеса уроците се вздимат по друг начин
Способността да упорстваш пред трудностите е това, което разграничава обикновения човек от великия
Собственикът на дърводобивната фирма „Венис" ЕООД Стефан Стефанов от Трън получи премия за добър бизнес план от фондация „Тръст за социална алтернатив...
Идеята малките компании да намерят купувачи се превръща в бизнес за милиарди
44-годишен строителен предприемач отива за 11 месеца в затвора заради измамна схема с терени на зелено, с която завлякъл 10 души. Бизнесменът Борислав...
Кърджали. В Ардинско започва обучение на 25 души на предприемачество. Своя опит ще представят експерти и млади предприемачи от Ирландия, така и висок...
Затънал с над 200 000 лв., набъркал се в измами с ДДС
Разград. Бизнесмен от Разградско извади пищов на свой работник, дошъл да си иска заплатата. Строителният предприемач Ахмед Кулиджи от разградското сел...