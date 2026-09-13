Наш кмет не е на себе си! Каза цялата истина за празниците
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С възмутени думи в мрежата
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Цените на пшеницата, слънчогледа и царевицата отбелязаха лек спад преди празниците, заявиха производители. Търговията със зърнени култури е в застой,...
Цените на пшеницата, слънчогледа и царевицата отбелязаха лек спад преди празниците, заявиха производители. Търговията със зърнени култури е в застой,...