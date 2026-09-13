Борисов изненада всички! Къде посрещна Великден (УНИКАЛНИ СНИМКИ)
Лидерът на ГЕРБ пожела светли празници
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Лидерът на ГЕРБ пожела светли празници
Нейното видеообръщение предизвика съчувствие от близки и далечни роднини
Камата каза най-голямата си слабост и пожела нещо специално на българите
Небесният спектакъл ще продължи до 14 август
Първите 8 часа на новолунието са най-мощни
Но...с една малка разлика
Да сме здрави, да има мир и благоденствие
Ето нейните пожелания към хората
В обръщението си папата призова страните да споделят ваксините си срещу коронавируса
Стандарт ви пожелава здраве, мир и любов
Премиерътнаправи това на страницата си във Фейсбук
Премиерът Бойко Борисов честити светлия празник Великден. Минути след полунощ, когато християнската църква чества възкресението Христово, министър-пре...
Български звезди празнуват Свети Валентин. Графа, Михаела Филева, Venzy, Дивна, Били Хлапето, и Virginia Records - Жана Бергендорф, Славин Славчев, Пл...
Може би най-трогателните пожелания за 23 години "Стандарт" дойде от хората, наричани често съвестта на нацията. Интелектуалният елит, стожерите на мор...
Вече 23 години "Стандарт" е любимият вестник и на спортистите. Благодарение на интернет изданието ни те вече се осведомяват и за новините у нас, когат...
Стотици подаръци и пожелания във Фейсбук за празника на премиера Екип с подписите на звездите получи Борисов за рождения си ден Култовия отбор "Реал...
"Честита Баба Марта!". Това написа родната ни тенисистка под своя снимка с Пижо и Пенда. Тя бе публикувана в социалната мрежа Фейсбук. "Баба Марта б...
Какво си пожелаха за ЧНГ блестящите млади умове на България
Благоевград. Работилницата на Дядо Коледа в симитлийското село Долно Осеново приюти десетки деца от селището. С много любов и въображение малчуганите...