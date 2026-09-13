Отиде си наш художник, създал култови портрети
Никола Митов-Кумарицата е първи братовчед на Гунди
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Никола Митов-Кумарицата е първи братовчед на Гунди
Талантливата художничка се вдъхновява от фотоси на великия бас
“Жена с 20 имена" е нова изложба с атмосферни портрети
Буш-баща и Джими Картър позират на Росен Райчев Неотдавна в Националната галерия за първи път пред публика беше показана най-голямата колекция от п...
Художник от Великобритания рисува потрети на знаменитости, като за целта си служи с хранителни продукти, пише в. "Дейли мирър", цитиран от Нова телеви...
Колекционери издирват автора на картините Три уникални маслени портрета на Бойко Борисов упорито се издирват от колекционери. Картините са нарисувани...
Портрети на народния поет от XIX и XX век ще бъдат изложени в галерията на културното министерство Над 30 творби, рисувани от големи майстори и подар...
Уникални портрети на велики българи бяха подредени в Народния театър малко преди юбилейното представление на "Хъшове", посветено на 10 години от преми...
Габрово. Габровско читалище откри портрети на Левски и Васил Априлов на над 100 г. Всички те са създадени от Христо Г. Данов по времето, когато печатн...
През последните няколко години все повече художници използват нетрадиционни похвати, за да създадат своите произведения. Едни рисуват с кафе, други пр...
Лондон. Боб Дилън е написал над 600 песни през живота си, но неговите творби като художник остават сравнително неизвестни. Националната портретна гале...