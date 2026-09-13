Всичко за Портрети

Следете всички новини, анализи и коментари за Портрети. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

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Иван Вазов в "Средец"

Иван Вазов в "Средец"

Портрети на народния поет от XIX и XX век ще бъдат изложени в галерията на културното министерство Над 30 творби, рисувани от големи майстори и подар...

28 януари | 18:34
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Уникални портрети в Народния

Уникални портрети в Народния

Уникални портрети на велики българи бяха подредени в Народния театър малко преди юбилейното представление на "Хъшове", посветено на 10 години от преми...

22 октомври | 21:05
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Изкуство от зарове (ВИДЕО)

Изкуство от зарове (ВИДЕО)

През последните няколко години все повече художници използват нетрадиционни похвати, за да създадат своите произведения. Едни рисуват с кафе, други пр...

03 февруари | 16:59
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