Всичко за Портних

Следете всички новини, анализи и коментари за Портних. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Политика Общество Избори 2 в 1
Иван Портних: Ще съдействам картите за автобус за хора с увреждания да важат за всички линии

Иван Портних: Ще съдействам картите за автобус за хора с увреждания да важат за всички линии

Поемам ангажимент с влизането в сила на новата "Система за интегриран градски транспорт" да съдействам картите за автобуси за хора с увреждания да важ...

23 октомври | 11:45
0 коментара
2414