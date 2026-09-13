Портних награби Коцев! Лъснаха още истини
Какво написа бившият кмет на Варна
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Какво написа бившият кмет на Варна
Остава интригата само за София и Пловдив
Друг проблем, който той описа, е че липсва информация за подземната инфраструктура
Заради завладяването на Пловдивския панаир
Варненци са възмутени
Кметът му разказва за проекти в морския град
Имаме нужда от енергичен човек като Николай Костадинов, за да продължим заедно обновяването на Владиславово, което започнахме преди две години. Това к...
Нашият приоритет е Варна да продължи своето развитие с темпа от последните 2 години. Искам промяната да стигне до дома на всеки един варненец. Това за...
Гласувам за бъдещето на морската столица, да продължим започнатото обновяване , за един по-добър живот на варненци ! Това каза кандидатът за кмет Иван...
Кандидатът на ПП ГЕРБ за кмет на Варна Иван Портних присъства на представянето на уникален за страната микроскоп, с който се правят офталмологични опе...
Поемам ангажимент с влизането в сила на новата "Система за интегриран градски транспорт" да съдействам картите за автобуси за хора с увреждания да важ...
До три години в село Тополи ще има нова детска градина. Този ангажимент пое по време на среща с хората от село Тополи кандидатът за кмет на ПП ГЕРБ за...
Имаме пълна проектна готовност за обновявяне на Аспарухово. В района предстоят инвестиции на стойност 100 млн. лв., които гарантират цялостна рехабили...
Ще осигуряваме все повече средства за спорт, за да може вие да правите дългосрочна инвестиция в младите хора, които са бъдещето на Варна. С тези думи...
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В забавачките на Варна въвеждат диетично безглутеново хранене Децата на Варна заслужават най-доброто, затова ще строим нови детски градини, ще обновя...
Рано тази сутрин проплака първото предизборно бебе на Варна. Щастливият татко е кандидатът за кмет на ГЕРБ и досегашен градоначалник Иван Портних, кой...
Важното е всеки да усети промяната до своя дом На 15 юли се навършват две години, откакто кметът на Варна Иван Портних положи клетва и каза: "Всеки в...
Оскъпяването на реконструкцията на Двореца на културата и спорта повече от два пъти е заради несъответствие на проекта с реалното състояние на зала "К...
Варна. Пилотен проект предвижда контейнери за смет да бъдат разположени под земята в центъра на Варна. Първоначално ще се започне с 10 съдове за бокл...