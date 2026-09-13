Парламентът избира подуправители на БНБ и шеф на Сметната палата
Депутатите Андрей Гюров от ПП-ДБ и Петър Чобанов от ДПС са кандидатите за БНБ
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Депутатите Андрей Гюров от ПП-ДБ и Петър Чобанов от ДПС са кандидатите за БНБ
Гюров и Чобанов са предложенията на вече избрания за втори мандат гуверньор Димитър Радев
Трябва да направим така, че всички институции да работят сериозно за еврото
Бъдещият управител на БНБ сам ще избере своите заместници
Новите стари хора ще бъдат подуправители на БНБ. Това обяви гуверньорът на банката Димитър Радев минути след като депутатите гласуваха избора му. Кал...
Народното събрание прие процедурните правила за избор на подуправители на Българската народна банка. Предложенията за подуправители се внасят от упра...