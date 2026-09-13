Кметът на Балчик гони окупаторите на плажа
Общината спира тока и водата, ще бута постройките Община Балчик дърпа шалтера на незаконния строеж, който прегради достъпа до плажа. Кметът Николай...
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Общината спира тока и водата, ще бута постройките Община Балчик дърпа шалтера на незаконния строеж, който прегради достъпа до плажа. Кметът Николай...
Варна. Концесионер или наемател на любимия на варненци плаж Кабакум загради част от плажната ивица и спря свободния достъп до пясъка, морето и местнит...
Зимните бури отхапват от най-красивите плажове на север и на юг
Бургас. Заведение "Нептун", което се намира до плажната алея в курорта Слънчев бряг, изгоря напълно тази сутрин. Предполага се, че пламъците са тръгн...
Варна пак загърби изборите, по-активни бяха само ромите
Ековойна погребва инвестиции за милиони край морето
Концесионерите вече се подготвят за летния сезон