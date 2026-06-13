Новата версия на PlayStation 5 получава 6nm процесор Oberon Plus вместо 7nm Oberon
Пускането на по-малки чипове за PlayStation 5 означава, че на една силициева пластина могат да бъдат създадени повече чипове. Така че на теория произв...
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Пускането на по-малки чипове за PlayStation 5 означава, че на една силициева пластина могат да бъдат създадени повече чипове. Така че на теория произв...
Увеличението на цените ще засегне "избрани пазари" в Европа, Близкия изток, Африка, Азиатско-тихоокеанския регион, Латинска Америка и Канада. За САЩ н...
През предходното тримесечие компанията увеличи повече от два пъти печалбата си
Пускането на PlayStation 4 се състоя на срещата на PlayStation през февруари 2013 г.