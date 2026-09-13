Станишев: Eдинствено левицата може да възроди Европа
Левите с идея за двойно увеличаване на Плана Юнкер „Европейската идея е жива. Ние, левите, имаме волята и амбицията да поемем политическото лидерство...
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Левите с идея за двойно увеличаване на Плана Юнкер „Европейската идея е жива. Ние, левите, имаме волята и амбицията да поемем политическото лидерство...
Българска банка за развитие работи по няколко линии с цел средства от плана "Юнкер" (бел. Европейски фонд за стратегически инвестиции - Фонда, ЕФСИ),...
От 9 часа в хотел "Маринела" "Стандарт" и КРИБ започват дискусията "Пари за бизнеса извън европрограмите". Специално участие в нея ще вземе еврокомиса...
Планът "Юнкер" се удължава и след 2018 г., обяви председателят на ЕК Проекти на български фирми търсят 622 млн. евро инвестиции. Техните идеи са каче...
С шанс за успех от новия инструмент на ЕС ще са проекти за технологии Целта е да се привлекат повече частни инвестиции за рисков капитал, казва еврод...
Първите български банки, които са сключили споразумения за отпускане на изгодни кредити на бизнеса от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФ...
Соцлидерът Сергей Станишев обсъди с държавните ръководители и еврокомисарите от ПЕС инвестиционния план на президента на ЕК Жан Клод Юнкер. Преди сре...
Брюксел. Подкрепяме плана „Юнкер", виждам големи възможности за България, особено в общи проекти с Румъния. И разбира се и газовия хъб, който предлага...