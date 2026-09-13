Българският дух е жив, длъжни сме да го събудим
Имам много силни сантименти към всички българи зад граница С госпожа Цачева до финала ще водим коректна предизборна битка, казва вицеадмирал Пламен М...
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Имам много силни сантименти към всички българи зад граница С госпожа Цачева до финала ще водим коректна предизборна битка, казва вицеадмирал Пламен М...
Не делим хората по етнос, пол, религия увариха кандидатите на ГЕРБ в Кърджалийско Развитие на професионалното образование в България е един от приори...
Ще работим, за да няма кризи, се зарече и вицеадмирал Пламен Манушев Равни условия за бизнеса у нас и възможност за развитие както на големите, така...
Заставаме пред вас с лицата си, защото за нас е важно гласът ви да бъде чут. Само за един месец с вицеадмирал Пламен Манушев ще посетим повече от 200...
Всяка една победа може да бъде постигната със силен отбор. ГЕРБ има силна общинска структура в Белене, има отговорен кмет в лицето на Милен Дулев и пр...
100 каба гайди посрещнаха кандидатите за президент Цецка Цачева и за вицепрезидент Пламен Манушев по време на откриването на предизборната кампания на...
Кандидатът на ГЕРБ за вицепрезидент вицеадмирал Пламен Манушев присъства на отбелязването на 100-годишнината от написването на бойния марш на Българск...
Кандидатът на ГЕРБ за вицепрезидент е 40 години под пагон От моряк до политик. Така може с две думи да се опише славната кариера на вицеадмирал Пламе...
Кандидатът на ГЕРБ за вицепрезидент вицеадмирал Пламен Манушев ще присъства на отбелязването на 100-годишнината от написването на бойния марш на Бълга...
На "Дондуков" 2 първа грижа ще ми бъде модернизирането на армията - Имам зад гърба си 40 години и 52 дни в служба на армията- Няма да кажа лоша дума...
Зам.-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов регистрира кандидат-президентската двойка Цецка Цачева и Пламен Манушев за президентските избори. Цачева не...
Един месец тя и Манушев живеят на път, започват кампанията си от София-област Един месец Цецка Цачева и Пламен Манушев ще живеят на път. Още в първия...
Благодаря за доверието на ГЕРБ. Бързам да кажа, че нямам илюзии, доверието се отстоява и защитава. Ние получихме доверието н ГЕРБ и затова искам да бъ...
Вицеадмирал Пламен Манушев, депутат от ГЕРБ и член на Комисията по отбрана - Депутатите отхвърлиха ветото на президента Росен Плевнелиев върху промен...
Варна. ПП ГЕРБ предлага конкретни мерки за удължаване живота на панелните жилищни сгради, строени преди десетилетия. Мащабната програма за енергийна е...
Варна. Водачът на листата на ГЕРБ и бивш регионален министър Лиляна Павлова доведе дъщеря си София на парада на флота и ВВС на Гергьовден пред Катед...
Варна. "Бях посрещната изключително топло и гостоприемно в село Долище." "Радвам се, че имахме възможността да подкрепим в много тежък момент Долище,...