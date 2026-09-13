Всичко за Пламен Манушев

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От моряк до политик

От моряк до политик

Кандидатът на ГЕРБ за вицепрезидент е 40 години под пагон От моряк до политик. Така може с две думи да се опише славната кариера на вицеадмирал Пламе...

07 октомври | 7:00
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