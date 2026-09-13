ЦИК шамароса Денков и "Промяната". Санкциите
Глобяват бившия премиер за незаконна агитация
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Глобяват бившия премиер за незаконна агитация
Събитието ще се проведе от 10 до 12 ноември
Млади художници представят проекти на плакати за „Приключенията на доктор Дулитъл“
Проверки се извършват по места от инспекторатите
Любопитни коментари в мрежата
Собственици на ресторанти и барове ще направят демонстрация за четвърти път
Лепят и плакати по витрините
Плакати с лика му и надпис: „Ти къде?” спират столичани да излизат на разходка
Не са махнали плакатите си от евроизборите
Известният български художник Камен Попов избрал символа на лястовицата да представя България при приемането ни в Съюза Два плаката на известния бълг...
Центърът на Сливен е залят с афиши за концерта на култовата група ЛЮБЭ в Ямбол. Плакатите са дело на община Ямбол. Те могат да се видят навсякъде в це...
Общинарите в Бургас измислиха хитър начин да решат проблема с незаконните рекламни афиши по спирки и стълбове. Вместо да гонят нарушителите, местните...
Над 1800 са непочистените предизборни плакати от предизборната кампания за местните избори. Това заяви пред "Фокус" инж. Веска Георгиева, директор на...
Ръководството на ПП ГЕРБ - Сливен категорично се разграничава от случаите на разлепени плакати на партията по лични автомобили, балкони и жилищни сгра...
Музиката си е музика, обаче най-епичният момент в шоуто на Роби Уилямс си остава изборът му на мацка от публиката, която да нацелува. Родните красавиц...
Плакати с надпис "#Психодесни" заляха София. На тях се виждат лицата на членове на правителството, Реформаторския блок и Протестна мрежа. Редом до мин...
Русе. Постъпи първата жалба за изборния ден в Русе, която е подадена малко след 7 часа от страна на пълномощник на една от партиите-участници в евроиз...
София. Въпросите „Кой", „Кога" и призивът „Оставка" грейнаха днес пред т. нар. сараи на Ахмед Доган. Около 20 души се събраха днес пред дома му в стол...
София. Студенти проникнаха на редовното заседание в пленарна зала на НС. Тримата младежи успяха да разпънат плакати, на които пишеше: „Студентите пита...
Берлин. Крайнодясната Републиканска партия в Германия пусна за общите избори в страната на 22 септември рекламни материали и плакати, съдържащи послан...