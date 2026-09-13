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Сливен гледа ЛЮБЭ в Ямбол

Сливен гледа ЛЮБЭ в Ямбол

Центърът на Сливен е залят с афиши за концерта на култовата група ЛЮБЭ в Ямбол. Плакатите са дело на община Ямбол. Те могат да се видят навсякъде в це...

13 юни | 13:58
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"#Психодесни" заляха София

"#Психодесни" заляха София

Плакати с надпис "#Психодесни" заляха София. На тях се виждат лицата на членове на правителството, Реформаторския блок и Протестна мрежа. Редом до мин...

13 юли | 17:30
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