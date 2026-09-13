След призива на Бойко: Оставки в спецслужбите (ОБЗОР)
Лазаров и Писанчев си тръгват, началникът на бръмбарите остава Две оставки в службите. Така започна петъчният ден за премиера Бойко Борисов. Още сутр...
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Лазаров и Писанчев си тръгват, началникът на бръмбарите остава Две оставки в службите. Така започна петъчният ден за премиера Бойко Борисов. Още сутр...
Премиерът поиска изненадващо в парламента оставките на главния секретар на МВР Светлозар Лазаров и на шефа на ДАНС Владимир Писанчев. Знам, че нямам...
Персоналните смени в МВР и ДАНС няма да решат проблемите Позицията на премиера Бойко Борисов срещу смяната на председателя на ДАНС и главния секретар...
София. По настоящето законодателство оставката ми може да реши парламентът и това е негово право. Нямам намерение да подавам оставка. Дали ще ми я иск...
"Не чухме нищо смислено от него", критикува Цветанов София. Реформаторският блок поиска оставката на председателя на ДАНС Владимир Писанчев по време...
Конкретни заплахи за държавата няма София. Има опасност от радикален ислям, защото има конфликт, който се разраства. Имаме реална заплаха, с която тр...
София. Депутатите на "Атака" напуснаха закритото заседание в Народното събрание, на което се изслушва председателят на ДАНС Владимир Писанчев. Изслушв...
София. "В момента няма сериозен риск за банковата система", увери председателят на ДАНС Владимир Писанчев пред журналисти след участие в международна...
София. На извънредна среща в Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) председателят й Владимир Писанчев покани главния прокурор Сотир Цацаров...
По-скоро е имало материали в една новоприсъединена служба към ДАНС от преди една година, смята Писанчев
София. Проверката по сигнала за Христо Бисеров е от скоро, обяви пред журналисти в парламента председателят на ДАНС Владимир Писанчев след заседанието...
Претендентът за шеф на ДАНС верен на МВР 20 години