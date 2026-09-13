Голи баби в новия календар на Пирели
Пирели е митичен календар, който световноизвестната компания създават всяка година. И винаги избира най-бляскавите супермодели по света. Не и тази год...
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Пирели е митичен календар, който световноизвестната компания създават всяка година. И винаги избира най-бляскавите супермодели по света. Не и тази год...
Един от символите на италианската промишленост преминава в китайски ръце. Китайската държавна корпорация China National Chemical Corp. (CNCC) ще купи...
Джоан Смолс
За първи път в историята пухкава манекенка оглави календара на луксозното издание В контраст с анорексичните пропорции, които диктуват правилата в св...
Някои от най-горещите жени на планетата ще изгреят в 50-и брой на календара "Пирели", който излиза през ноември. Но за разлика от супереротиката, коят...
"Пирели" скочи на отборите за четирите спукани гуми по време на Гран При на Великобритания миналата неделя. Шефовете на компанията твърдят, че всичко...