Всичко за Пилон

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Хип-хоп на пилон

Хип-хоп на пилон

Най-добрите наши изпълнители на танци на пилон се събират на 11 май за супершоу. Любителите на атрактивните хореографии във въздуха ще се насладят на...

05 май | 17:42
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Ернестина танцува на пилон

Ернестина танцува на пилон

Ернестина Шинова призна, че танцува на пилон, за да релаксира. "Не че се правя на някаква специална, още повече че съм минала 50. Но този начин на спо...

23 юни | 16:34
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