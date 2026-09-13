Невиждано в "Денсинг старс"! Мила Роберт смълча всички
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Симеон Караколев със светкавична реакция
Инициатор е кметът Ревански
Официално вчера беше осветен националния трибагреник за пилона на "Рожен"
Знамето падна, разрешението - кратко
Екипът й съобщи за важно решение на примата
Най-добрите наши изпълнители на танци на пилон се събират на 11 май за супершоу. Любителите на атрактивните хореографии във въздуха ще се насладят на...
Ернестина Шинова призна, че танцува на пилон, за да релаксира. "Не че се правя на някаква специална, още повече че съм минала 50. Но този начин на спо...
Нигерийската нападателка Асисат Ошоала стана хит на започналото Световно първенство за жени. По време на равенството 3:3 с Швеция стройната голаджийка...
"Очаква ни изключително атрактивно представяне... на пилона! Ники и Яна застават един срещу друг в предизвикателството "танц на пилон". Актрисата вече...
Танц на пилон отдавна не е мръсно словосъчетание по чуждите географски ширини, нито задължително има някаква връзка със стриптийза. Лека-полека и у на...