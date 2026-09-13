Порошенко с големи разкрития за България и Украйна
Бившият украински президент подчерта ключовата роля на България за отбраната на Украйна
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Бившият украински президент подчерта ключовата роля на България за отбраната на Украйна
Русия има пръст във войната в Близкия изток, разкри президентът
Путин разбира само от сила, каза бившият президент
Оръжия, оръжия… и оръжия, каза бившит президент
По думите му, без санкциите срещу руския газ и петрол, войната ще бъде значително по-дълга и по-сложна
Те хвърляха димки, палиха гуми и скандираха срещу бившия украински президент
По-рано този месец Порошенко беше обявил, че не възнамерява да продължава военното положение извън предварително планирания едномесечен срок...
Държавният глава на Украйна Петро Порошенко разпореди военните подразделения по границите с Крим и Донбас да бъдат приведени в повишена бойна готовнос...
Бъдещето на Украйна e европейско. Това заяви убедено президентът на Украйна Петро Порошенко в интервю за bTV. "Движим се в посоката, зададена от Майд...
България винаги е защитавала тезата, че когато пред една държава бъдат формулирани критерии като условие за постигане на определена цел и тя ги изпълн...
Не признаваме и никога няма да признаем незаконната окупация и анекс над Крим от Руската федерация. Това каза президентът Росен Плевнелиев по време на...
По покана на държавния глава Росен Плевнелиев на 30 юни, четвъртък, президентът на Украйна Петро Порошенко ще бъде на еднодневно официално посещение в...
Бившият генерален секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен е назначен за съветник на украинския президент Петро Порошенко, предаде Асошиейтед прес. Съотв...
Русия и нейният държавен глава Владимир Путин са основните цели на разкритията „Панама пейпърс" (#PanamaPapers). Това заяви говорителят на Кремъл Дмит...
Провеждането на избори в Донбас, предвидено от Минските споразумения за уреждане на украинския конфликт, е невъзможно в най-близка перспектива. Това к...
Реализацията на европейската перспектива на Украйна ще създаде възможност за постигането на трайна стабилност и за устойчив икономически растеж. Това...
Взрив е избухнал в магазин на сладкарската компания „Рошен", собственост на украинския президент Петро Порошенко. Инцидентът е станал около 1:30 часа...
Международният редактор Къдринка Къдринова и журналисти от бившите списание "Тема" и вестник "Преса" написаха писмо до президента на Украйна Петро Пор...
Ден, след като въведе санкции, президентът на Украйна Петро Порошенко подписа нов указ за изменение на списъка с ограничения срещу физически лица, съо...
Украйна отбеляза с военен парад годишнина от независимостта си Президентът на Украйна Петро Порошенко, който днес отбеляза с военен парад 24-та годиш...