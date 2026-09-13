Огнена смърт за таксиджията, убил Елена (ОБЗОР)
48-годишният беглец от правосъдието Петър Стефанов, който уби жена си и опита да се самоубие, блъскайки се с колата си в други автомобили, бе открит м...
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48-годишният беглец от правосъдието Петър Стефанов, който уби жена си и опита да се самоубие, блъскайки се с колата си в други автомобили, бе открит м...
Съседи го описват като кротък човек, леля му твърди, че е буен Таксиметровият шофьор, който уби приятелката си и се опита да се самоубие, е издържал...
Убиецът побеснял заради заплахи за развод, МВР го издирва 48-годишен таксиметров шофьор закла жена си, а след това блъсна 6 коли в опит да се самоуби...
Бургас. Фалирал бургаски бизнесмен изчезна безследно. 54-годишният Петър Стефанов напуснал дома си в квартал "Меден рудник" на 7 май следобяд и от тог...