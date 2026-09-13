Една партия не хареса Киселова. Видя бесмислен край на парламента
Според Петър Москов за всички е ясно, че народните представители нямат идея да направят правителство
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Според Петър Москов за всички е ясно, че народните представители нямат идея да направят правителство
Според него порочният кръг на социализъм и намеса на държавата там, където не ѝ е работата, трябва да спре
Ще има ли пренареждане вдясно?
Вратата за разширяване е отворена, обявиха организаторите
Делото тръгна по същество през септември 2018 година
Това е журналистът Горан Благоев
Лидерът на републиканците обединява десни партии
КОД решава в сряда с кого да играе на изборите
КОД ще инициира национален референдум за промяна на основния национален празник на България
Не е ставало въпрос за коалиция
Лидерът на НФСБ преговаря с КОД на Петър Мостов
Воеводите не могли да открият "Атака"
Това съветва председателят на партия КОД и бивш здравен министър Петър Москов
Дясното беше подменено в прехода, казва лидерът на КОД
Партията ще се казва Консервативно обединение на десницата
С мотото "Общи усилия - сигурен успех" тръгна предизборната кампания на Реформаторския блок пред столичния Народен театър. Отново сме тук и отново см...
Пациентите ще трябва да вадят пари от джоба си за регистрация в клиника Ако пациент откаже да се идентифицира с пръста си при постъпване в болница, т...
Служителите може да са недоволни, но никой не ги кара да стоят. Това обяви от парламентарната трибуна Петър Москов в отговор на въпрос за възнагражден...
Пет болници в страната започват да работят тестово с новата система за пръстова идентификация. Пациентите ще бъдат регистрирани чрез показалеца си в с...
Здравният министър Петър Москов коментира в ефира на бТВ случващото се в последните дни в Турция, като заяви, че позицията на България е да пледираме...