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Драма няма, има пазарлъци

Драма няма, има пазарлъци

Предложението правителството да изтегли 16 милиарда лева външен дълг предизвика сътресение в управляващата коалиция. Патриотичният фронт и АБВ отказах...

20 февруари | 6:15
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