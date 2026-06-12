Цонев посече депутатите: В парламента крякат жаби, а цените растат!
Народното събрание практически не функционира, констатира той
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Народното събрание практически не функционира, констатира той
ИТН чака 17 гласа от БСП за Силви Кирилов
ПП-ДБ с подмолен план за спъването на ГЕРБ и Рая Назарян
Лидерът на "Възраждане" разкри пазарлъците на ПП
Началото е в 13.00 часа
Председателят на парламента Никола Минчев през цялото време е знаел за решетките
Предложението правителството да изтегли 16 милиарда лева външен дълг предизвика сътресение в управляващата коалиция. Патриотичният фронт и АБВ отказах...