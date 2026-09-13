Два военни кораба край отвлечения български "Руен", ще има ли атака
На борда на кораба има 18 души, сред които 8 български моряци
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На борда на кораба има 18 души, сред които 8 български моряци
Страната е в бойна готовност срещу терористи
Заповедта е пусната вчера до всички началници на районни управления, както и до сектор „Пътна полиция”
Възможно е по-късно тази вечер да има нерегламентиран протест на пътен възел Даскалово в Перник
Всички входно-изходни артерии на града са блокирани от полиция, а също центърът и всички квартали.
До края на 2019-та на пътя ще работят още 56 нови камери, всяка ще заснема по 100 нарушения на час
Демонстрираме, че нямаме воля да развиваме собствени отбранителни способности Бившият началник на ВВС ген. Румен Радев престави публично мотивите за...
За пръв път през тази година в курортните места по крайбрежието ще патрулират съвместни екипи на МВР и НАП, облечени с униформено облекло, информират...
Община Шабла за първа година прави организирано посрещане на Джулая и както вече "Стандарт" съобщи изгрева ще приветстват със своите изпълнения "Леген...
За първи път полицаи от Германия ще патрулират това лято по курортите ни край Варна. Присъствието им се мотивира както с огромния брой немски туристи,...
Изпратени са патрули на Общинска полиция в столичния квартал "Овча купел", които да патрулират около центъра за настаняване на бежанци. Това каза кмет...
За поредна година с наближаването на Коледно-новогодишните празници органите на реда засилват мерките за сигурност в Пиринския край. Удвоени патрули н...
По искане на кмета Йорданка Фандъкова СДВР увеличи патрулите в София, това заяви тя по време на време на сесията на Столичния общински съвет. Мерките...
Специални патрули на Гранична полиция сновят и планините в Пиринско, за да предотвратят вкарването на контрабандни цигари у нас от Македония и Гърция....
Специални патрули на Гранична полиция сноват и планините в Пиринско, за да предотвратят вкарването на контрабандни цигари у нас от Македония и Гърция....
Видин. Патрули обикалят нощем из улиците на Воднянци, съобщи кметът на селото Мария Лозанова. Освен униформени от управлението в Белоградчик, пазят и...
София. Три остават най-проблемните точки на територията на страната, отчете по БНР министърът на вътрешните работи Веселин Вучков, който оглавява Наци...
Благоевград. Кметът на санданското село Враня Валери Попов осигури въоръжена охрана на лозята. Патрулите ще пазят над 3000 декара лозови масиви в реги...
Ню Делхи. Бездомните кучета, които са истинска напаст в индийската столица, скоро ще си имат нова "работа". Общинските власти планират да ги обучат за...
Разговорът в СДВР бил „приятелски и конструктивен"