Всичко за Патрули

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Немски полицаи по морето

Немски полицаи по морето

За първи път полицаи от Германия ще патрулират това лято по курортите ни край Варна. Присъствието им се мотивира както с огромния брой немски туристи,...

30 март | 22:25
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Ловци дежурят край лозята

Ловци дежурят край лозята

Благоевград. Кметът на санданското село Враня Валери Попов осигури въоръжена охрана на лозята. Патрулите ще пазят над 3000 декара лозови масиви в реги...

26 август | 17:30
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