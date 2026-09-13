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Закриват паралелки в Добрич

Закриват паралелки в Добрич

Добрич. Има заповед за закриване на 4 паралелки в добрички училища, които са под норматива, съобщи началникът на образователния инспекторат Дариела Въ...

30 юни | 18:35
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