МОН с нови мерки в паралелките в средното образование. Засяга всички ученици
Необходимо е да бъде приета национална концепция за образованиет
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Необходимо е да бъде приета национална концепция за образованиет
РУО-София обяви класацията
Няма изненади, каза министърът на образованието
Ще има четвърто класиране
След третия етап на класиране в София са закрити 11 паралелки - 9 професионални и 2 профилирани
Математическите гимназии на нож - искат отделен изпит
Откриваме нова паралелка за компютърна анимация. Освен домати, ще гледаме и кокошки в училище
Присъствено ще продължат да учат и учениците от началния етап
28 маломерни и 2 слети паралелки ще има тази учебна година в Исперих. Общинският съвет даде разрешение в осем училища да се схормират класове, под пр...
Ученици от Кърджалийско на стаж в Австрия и на работа за 420 лева По три паралелки, планирани предварително, съкращават в Монтанско и Видинско, съобщ...
И в професионалните гимназии се учат чужди езици, но родителите не са информирани Ваня Кастрева е началник на Регионалния инспекторат по образование...
За втора поредна година в Софийска математическа гимназия "Пайсий Хилендарски" се влиза с най-висок бал. Това сочат резултатите от първо класиране за...
Втора английска гимназия е най-желаното училище на първо класиране за прием след седми клас в София. С най-висок минимален праг пък е Математическата...
Пет паралелки в професионални гимназии, от тях 4 в Кърджали и една в Джебел, се закриват след първи етап на класирането по план-приема за учебната 201...
Кърджали. Седемдесет и девет поднормативни и слети паралелки в община Кърджали ще бъдат дофинансирани през учебна 2014-2015 година, реши местният парл...
Добрич. 15 маломерни паралелки в 7 училища в Добрич ще има през следващата учебна година, решиха общинските съветници на заседание днес. В ОУ „Христо...
Добрич. Има заповед за закриване на 4 паралелки в добрички училища, които са под норматива, съобщи началникът на образователния инспекторат Дариела Въ...
Благоевград. Директори на училища в общините Благоевград, Банско и Разлог предлагат обем паралелки, несъобразен с броя на завършващите през 2014 г. уч...
Благоевград. Закриват паралелки с прием след осми клас в Пиринския край, ако не бъдат попълнени по утвърдения норматив на образователното министерство...
Учителските заплати ще зависят с грамотността на учениците