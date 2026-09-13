Двама са ранените днес при надбягването с бикове в Памплона
Памплона. На втория ден от фестивала Сан Фермин все още няма сериозно пострадали хора при традиционното надбягване с бикове по улиците на испанския гр...
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Памплона. На втория ден от фестивала Сан Фермин все още няма сериозно пострадали хора при традиционното надбягване с бикове по улиците на испанския гр...
Четирима пострадаха още в първото надбягване Традиционният фестивал с надбягвания с бикове "Сан Фермин" започна днес, като още при първото състезание...
Памплона. Най-малко 21 души пострадаха при традиционната гонка с бикове и бяха настанени в болница в испанския град Памплона. Двама от ранените, испа...