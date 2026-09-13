Пак отменят празника на еленския бут
Отлагането на емблематичното за възрожденското градче Елена събитие ще донесе огромни загуби за местния бизнес
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Отлагането на емблематичното за възрожденското градче Елена събитие ще донесе огромни загуби за местния бизнес
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