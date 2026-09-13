Фандъкова: Ще помогнем за отводняване на къщите
Няма евакуирани в наводнените квартали на София
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Няма евакуирани в наводнените квартали на София
Започна отводняване на ромския квартал „Нов път" на Видин, съобщи изпълняващият длъжността кмет на града инж. Добромир Дилов. Събралата се през послед...
Кърджали. Започна отводняването на речното корито на Арда в участъка на аварията, която прекъсна магистралния водопровод и остави без вода част от жит...
София. Отводняването на жилищни сгради в Бургаско продължава. През изминалото денонощие обстановката в бедстващите райони на страната се нормализира,...
Започва отводняването на града, нов дъжд стресна хората Потопеният град Мизия е разделен на четири района. Така по-лесно специалистите ще извършат от...
Враца. Започна отводняването в село Крушовица, съобщи областният управител на Враца Венцислав Василев, цитиран от „Фокус". По думите му положението е...
София. В Контролния център на „Софийска вода" АД през последните 20 часа, в следствие на проливните дъждове, са получени 35 сигнала от граждани. Това...
Добрич. Обилните дъждове в Добричко предизвикаха наводнения. Ръководителят на пожарната Дарин Димитров съобщи, че през вчерашния ден службата е извърш...
София. Екоминистерството изпрати указания до общините да осигурят отводняването на населени места и да освободят обеми в язовирите. Причината са очак...
"Според прогнозите на Немската метеорологична служба (DWD) и Европейския център за средносрочни прогнози (ECMWF), който се намира във Великобритания,...