Ново предложение за отсъствията на ученици. Хиляди ще бъдат недоволни
Загубата е на около 15 на 100 от учебното време
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Загубата е на около 15 на 100 от учебното време
До 15 дни в една учебна година
Причината са 15-те дни отсъствия по домашни причини
Предлагат до 15 дни
Промяната идва, след като лекари и родители поискаха по-облекчен режим
Говори министърът на образованието и науката
5 500 майки и бащи са гневни
Какво споделя доктор
Вече е решено
Това силно затруднява възможността за ефективен учебен процес
Те са допустими по желание на родителите, след писмено уведомяване на директора
това се отразява в електронния дневник
Могат да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора.
Оценки ще се поставят след две седмици
Просветният министър подлага идеята на дискусия
Карантинират само началните учители
Ще се обсъждат промени в законите за отсъствията на деца от училище
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