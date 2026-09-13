В Пирогов стана горещо! Шефове на клиники с ключово решение
Позицията на медиците, че ще напуснат колективно от 1 февруари, дойде след протести
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Позицията на медиците, че ще напуснат колективно от 1 февруари, дойде след протести
Според здравния министър така ще се облекчи работата на лечебните заведения
Положителни са 0,43% от взетите проби.
Свещенослужители посетиха COVID отделенията на ВМА
Тя работи в пълно защитно облекло, поради което не е разпозната в болницата
Борбата с COVID-19 е неравномерно разпределена, а основно големите болници са ангажирани
Растящият брой на заразени с коронавирус препълни отделенията
Това каза здравният министър на директорите на болници във Видин, Враца и Монтана
Варна. Две обновени клиники - „Съдова хирургия" и „Ортопедия, травматология и ендопротезиране", бяха открити в МБАЛ „Св. Анна" от кмета на Варна Ива...
Общината плаща по 59 лева за пациент, дават и на частниците
София. Болницата в Девин ще разполага с четири работещи отделения до средата на лятото. Това стана ясно от министърът на здравеопазването д-р Таня Анд...