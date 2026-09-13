Пиетро Паролин освети храм "Успение Богородично"
Държавният секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин освети катедралния храм "Успение Богородично" на Католическата апостолическа екзархия в София....
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Държавният секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин освети катедралния храм "Успение Богородично" на Католическата апостолическа екзархия в София....
С тържествена Света литургия бе отворен за богослужения напълно обновената и реставрирана църква „Свети Димитър" в Цар Калоян.Русенският митроп...
Премиерът Бойко Борисов откри официално участъка Белокопитово - Каспичан от автомагистрала "Хемус" от км 337+302 до км 342+200 и най-големия пътен въз...
Проектът предвижда изграждане на обществена тоалетна
Велико Търново. Рибари останаха шокирани от боядисана река край Долна Оряховица. Само за няколко минути мътна вода На река Янтра променила цвета си и...