Всичко за Оскъпяване

Следете всички новини, анализи и коментари за Оскъпяване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Бизнес Любопитно
Салатата все по-скъпа

Салатата все по-скъпа

Зеленчуците за салата продължават да поскъпват, показват данните на Държавната комисия по стокови борси и тържища. Цената на вносните доматите на едро...

19 април | 20:05
0 коментара
10532