Информация относно планираната облигационна емисия на ББР
Част от тази промяна бе стратегията за оптимизация на пасива на ББР
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Част от тази промяна бе стратегията за оптимизация на пасива на ББР
Между 7 милиарда лева и 10 милиарда лева годишно могат да бъдат осигурени в държавния бюджет само от оптимизация му
Ако искате сте конкурентни на днешния постоянно променящ се пазар се нуждаете от ясно изразено онлайн присъствие
Целта на сливането в многопрофилните болници, е оптимизация и възможност за използване на целия набор от услуги, затова онкодиспансерите нямат повод з...
София. Промени в Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация, с които ще се оптимизира работата на административните звена,...
Благоевград. Служители на община Симитли дискутираха с експерти на кръгла маса начините за оптимизация на административната структура. Кметството е б...
София. Броят на служителите в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) се намалява от 436 на 413. Това предвиждат одобрените от правителството п...
Изпълнителният директор обясни, че ще се наложат съкращения в дружествата и Холдинга.