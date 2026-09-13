Цакат ни с надписи "български фашистки окупатори"
ВМРО-ДПМНЕ са недоволни от умерения тон на Зоран Заев по отношение на България
Следете всички новини, анализи и коментари за Окупатори. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
ВМРО-ДПМНЕ са недоволни от умерения тон на Зоран Заев по отношение на България
Общината спира тока и водата, ще бута постройките Община Балчик дърпа шалтера на незаконния строеж, който прегради достъпа до плажа. Кметът Николай...
София. Продължава окупацията на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски". От 10.00 часа окупиращите Ректората студенти ще дадат преск...
Превземането на сградата е престъпление, скочи ректорът
София. „Поканих студентите-окупатори на среща следващия вторник, все още от тях никой не ми се е обадил, напротив, имаше изявление, че не искат да гов...
Подозират, че има хора от ДАНС сред тях