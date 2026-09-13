Октай Енимехмедов вече е на свобода
Октай Енимехмедов, който беше осъден за нападението над почетния лидер на ДПС Ахмед Доган, изтърпя наказанието си и беше освободен. Малко преди обяд...
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Октай Енимехмедов, който беше осъден за нападението над почетния лидер на ДПС Ахмед Доган, изтърпя наказанието си и беше освободен. Малко преди обяд...
Окръжна прокуратура – Бургас приведе в изпълнение присъдата на Октай Енимехмедов. Той ще изтърпи ефективно наказание "лишаване от свобода" в размер на...
Три години и половина затвор постанови Върховният касационен съд за Октай Енимехмедов за хулиганство и за закана с убийство към почетния председател н...
Откай Енимехмедов поиска орден "Стара планина" Върховната касационна прокуратура (ВКП) не поддържа протеста на Софийска апелативна прокуратура по дел...
Делото на Октай Енимехмедов влиза във Върховния касационен съд след протест на прокурор от Софийска апелативна прокуратура и жалба на подсъдимия, инфо...
Тричленен състав на Софийския апелативен съд (САС) с председател Мария Митева и членове Валя Рушанова и Алексей Трифонов потвърди изцяло присъдата от...
София. Високият резултат на ДПС е заради тяхната политика, която се основава на страха на хората. Това коментира пред bTV независимият кандидат Октай...
София. Софийски апелативен съд разреши на Октай Енимехмедов да напуска дома си, за да участва в последните дни от предизборната кампания. Обвинението...
София. "Като независим кандидат за народен представител следвам кауза, която е свързана с това да превърнем България в рай". Това заяви Октай Енимехме...
Бургас. Октай Енимехмедов е регистриран като независим кандидат за депутат във 2 МИР Бургас. Това потвърдиха от Районната избирателна комисия в Бургас...
Бургас. Октай Енимехмедов, който нападана почетния председател на ДПС Ахмед Доган, се кандидатира за депутат от Бургас. Кандидатурата за народен предс...
София. Нападателят на почетния председател на ДПС Ахмед Доган - Октай Енимехмедов даде заявка, че ще се кандидатира като независим кандидат на предсро...
София. Подсъдимият за покушението над почетния председател на ДПС Ахмед Доган, Октай Енимехмедов иска по-лека мярка за неотклонение. Това обяви адвока...
София. Октай Енимехмедов не е целял да убива Ахмед Доган, а и не е знаел, че с газов пистолет това е възможно само ако стреля от упор в главата му от...
София. Лидерът на ДПС Лютви Местан осъди остро пускането под домашен арест на Октай Енимехмедов. Мъжът направи опит да убие Ахмед Доган на конференция...
Сливен. Направете всичко, което е по силите и възможностите ви, да се коригира резултатът от това корумпирано и некоректно съдебно решение. Това се ка...
София. Движението за права и свободи (ДПС) излезе с декларация по повод променената мярка за неотклонение на Октай Енимехмедов. Енимехмедов заплаши с...
София. Не имало опит за убийство над почетния председател на ДПС Ахмед Доган от страна на Октай Енимехмедов на 19 януари 2013 година в НДК. Това реши...
София. Преследваният от закона за пране на пари ексдепутат Христо Бисеров запази гробно мълчание пред репортерите в Съдебната палата. Той отказа всяка...
София. Бившият депутат и настоящ подсъдим за финансови престъпления Христо Бисеров трябва да се яви в съда, за да му бъде направена очна ставка с охра...