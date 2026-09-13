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Бисеров мълчи като риба

Бисеров мълчи като риба

София. Преследваният от закона за пране на пари ексдепутат Христо Бисеров запази гробно мълчание пред репортерите в Съдебната палата. Той отказа всяка...

12 февруари | 21:20
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