БАБХ ликвидира четири огнища на шарка в Пловдивско
Заразата е още от лятото на миналата година, но до момента не беше унищожена
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Заразата е още от лятото на миналата година, но до момента не беше унищожена
Природата е безценна, но и ранима“, споделя в емоционално изявление кметът на Сандански
Най-сложна е ситуацията в Струмяни
В Обединеното кралство случаите са най-много
Това обясни пред БНР д-р Ирина Гайтаневска- началник отдел в столичната здравна инспекция.
Причната са констатирани огнища на коронавирус в квартал "Райна княгиня"
Нова притеснителна тендения в разпространението на коронавируса
Причината е ръст на случаите на COVID-19 и огнища на зараза с голям брой контактни лица
Oт началото на авгycт до момента cа били pегиcтpиpани cамо 6 нови огнища на болестта, съобщи земеделският министър Десислава Танева
Те са в селата Брест, Милковица, Долни Вит, Драгаш войвода, Санадиново, Бацова махала
Нови две огнища на заразен нодуларен дерматит са установени в Гоцеделчевско. Животни от стопанство в гърменското село Рибново са дали пет положителни...
1.5 млн. лв. е сумата, която сме дали към момента за компенсиране на евтаназираните животни заради нодуларния дерматит. Това каза пред журналисти мини...
София. Към момента 22 области са засегнати от болестта "син език" при животни. Ситуацията е драматична, създал съм кризисен щаб. Това обяви земеделски...