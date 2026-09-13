Климатолог се произнесе за зимата. Какво ни очаква?
Той коментира и бедственото положение
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Той коментира и бедственото положение
Церемонията по връчването на наградите ще се проведе на 10 март
Данните от годишно глобално изследване
46% от потребителите в България ще приоритизират инвестицията в изживявания за сметка на материалните придобивки, дори при ръст на разходи
Предстои им тежък юни
Оптимизмът на българите се топи
Това коментирае Лъчезар Богданов
Това, че прокуратурата днес е активна се дължи на главния прокурор
Ще работя със сърце и душа, категоричен е новия треньор на старозагорци
32% от гласувалите в анкетата на "Стандарт" очакват по-лоша година от 2018
Пламен Готев, анализатор в ИП „Бул Тренд Брокеридж" ООД Най-очакваното събитие на тази седмица на финансовите пазари бе заседанието по паричната поли...
Александър Андреев, Дойче веле Ако попитате десет българи какво очакват от президента си, повечето положително ще ви кажат: "Абе поне да не краде". К...
Около 25-30% по-малко се очаква да бъде през тази година общият добив на праскови в страната в сравнение с миналогодишния. Това заяви председателят на...
Две трети от работодателите у нас не могат да намерят кадрите, от които имат нужда. Разминаването между уменията и претенциите на младите се задълбоча...
Изборната победа на ГЕРБ е изключителна важна на тези избори, защото те са оценка за работата както на нашите представители в местната власт, така и н...
Най-силно подчертани са очакванията от българското общество за пряк мажоритарен избор на народните представители. Това са най-силно подчертаните очакв...
Доверието на потребителите към икономиката през юни сериозно падна спрямо нивото отпреди три месеца, сочи анкета на Националния статистически институт...
Добивът на зърно в Русия през тази година ще бъде по-малък, от предварително прогнозираният. Първоначално руското земеделско министерство очакваше бли...