Всичко за Очаквания

Следете всички новини, анализи и коментари за Очаквания. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Свят Икономика
Песимизъм налегна хората

Песимизъм налегна хората

Доверието на потребителите към икономиката през юни сериозно падна спрямо нивото отпреди три месеца, сочи анкета на Националния статистически институт...

06 август | 19:40
0 коментара
12909