Кристоф Де Мил: Човешкият фактор, подкрепен от изкуствен интелект, става все по-важен
Банките притежават мащаба и доверието, които съставляват основата на тяхната конкурентоспособност
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Банките притежават мащаба и доверието, които съставляват основата на тяхната конкурентоспособност
Те са някои от най-ексклузивните автомобили в света
Чака доклад с мерки до края на деня
Около 3% са необслужваните кредити в цялата банкова система. При бързите кредити този процент може да е по-висок
Търсенето на употребявани коли е по-голямо от предлагането
В тренинга участваха хора от екипа на летище София, които работят на терминалите
По време на пандемията не беше уволнен нито един служител
Те търсят по - човешки изглеждащи машини
Поскъпването е с 5 лева
Към ноември 34% от длъжниците съобщават, че не могат да изплащат кредитите си
Предявяването на претенция ще става без да е необходимо посещение в офис на компанията
Компанията продължава да създава възможности за професионално развитие на младите хора в града и региона и да увеличава броя на своите специалисти по...
Залагаме на иновации във всяка сфера на банковото обслужване - от мобилното банкиране до инициативите, свързани с корпоративна социална отговорност
Какво в сервитьорите най-много ни вбесява
Цените на чадърите и шезлонгите на градския плаж във Варна ще бъдат,както миналото лято - по 5 лв
На официалната страница на БДЖ вече ще се предоставя информация в реално време за движението на влаковете в страната
Гарантират на клиентите специално отношение от влизането в офиса до получаването на необходимата услуга
Автогарите ще бъдат разделени на три категории, съобщиха от транспортното министерство. По заповед на министър Ивайло Московски са разработени нормати...
За седем месеца ЧЕЗ изпрати близо 127 хиляди съобщения Над 102 000 клиенти имат активна регистрация за безплатните смс услуги, предоставяни от ЧЕЗ –...
Едно от предложенията на новосформирания Съвет за кадрите в туризма е да започне незабавен „внос" на сезонни работници от чужбина с цел подобряване на...