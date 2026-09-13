Всичко за Обичай

Следете всички новини, анализи и коментари за Обичай. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно Общество ДА! На българската храна
Сурва за здраве и берекет

Сурва за здраве и берекет

В Перник обичаят и костюмите се предават от дядо на внуче В 53 селища се маскират в нощта срещу 14 януари Хиляди артисти в невъобразими костюми напъ...

16 януари | 7:15
0 коментара
9098
Гонели чума със сурвакници

Гонели чума със сурвакници

Медените звънци на маскираните прочистват въздуха Магия е най-често срещаното определение за народния обичай Сурва из пернишките села в нощта на 13 с...

27 януари | 6:55
0 коментара
12493
Гергьовден е

Гергьовден е

На 6 май в целите Родопи под дърветата разпъват люлки и настъпва мълчанието на агнетата. Ден е за най-големия пролетен празник, честван от незапомнени...

06 май | 5:00
0 коментара
14007