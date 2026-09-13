Чаша с вода и сол се поставят до вратата. Какво означава този стар ритуал?
Вратите и прозорците били смятани за граница между два свята, а прост ритуал трябвало да пази дома
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Вратите и прозорците били смятани за граница между два свята, а прост ритуал трябвало да пази дома
На този ден стопаните се разплащат и разпускат наетите работници, овчари и ратаи
Показа стар обичай, но изплаши водещата
Самото име "Задушница" означава ден за възпоменаване на душите на починалите
На 17 януари на трапезата не се поднася свинско
Предава се от незапомнени времена
Украсяват кораби, ходят на църква с ролкови кънки
На Бъдни вечер не може и без коледарите
Какво не знаем за древния обичай
Малките принцеси на Асеновград започнаха да се подготвят за празника Каленица, който е с над 100 годишна история и се провежда само в китния родопски...
Това е празник за момчетата и мъжките рожби
С уникален традиционен обичай „Лястовичка" празнуват идването на Баба Марта в село Илинденци. Традицията е предадена преди повече от 1 век - през 1913...
В Перник обичаят и костюмите се предават от дядо на внуче В 53 селища се маскират в нощта срещу 14 януари Хиляди артисти в невъобразими костюми напъ...
Общината е на път да го унищожи, алармират етнографи В няколко села на Видинска област – Градец, Раброво, Бойница, Бориловец, Периловец, Гъмзово, Дел...
С уникален традиционен обичай „Лястовичка" празнуват идването на Баба Марта в село Илинденци. Традицията е предадена през 1913 г. от преселниците от С...
Медените звънци на маскираните прочистват въздуха Магия е най-често срещаното определение за народния обичай Сурва из пернишките села в нощта на 13 с...
Стара Загора. И казанлъчани като храбрите калоферци ще извият хоро на връх Йордановден или Богоявление в ледените води на Стара река. Преди това в хр...
София. На Велика Събота църквата възпоменава телесното погребение на Христос и слизането му в ада. Църквата прославя Велика Събота като "най-благослов...
Кукерска награда ще бъде учредена в памет на загиналия миньор Иван Лазаров.
На 6 май в целите Родопи под дърветата разпъват люлки и настъпва мълчанието на агнетата. Ден е за най-големия пролетен празник, честван от незапомнени...