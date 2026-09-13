ТК "ДЕМА" събра елита на НТЛ
Домакините положиха всички усилия за да има качествен тенис
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Домакините положиха всички усилия за да има качествен тенис
Ветерани и любители мериха сили в Сарафово
ТК "Добруджа" прие поредния кръг от лигата
НТЛ с втори турнир за лятото в "Санта Марина"
Публиката видя много майсторски изпълнения
СК "ДЕМА" прие най-добрите от лигата
Матс Нилсен е №1 в групата до 40 г в "Санта Марина"
Илов с две титли от турнира в Созопол
Бившият еврошампион Ангел Бабанов взе приз в НТЛ
Станислав Манолов и Ивайло Стоянов спечелиха на сингъл
Дъждът подмина поредния турнир на НТЛ
Рекордът бе записан в Хасково
Ивайло Ганчев печели титлата след 4,26 часа
Дъждът мести финалите от Димитровград в Пловдив през този уикенд
Двама аматьори и големи фенове на тениса ще имат щастието да гледат наживо българската звезда Григор Димитров на финалния "Мастърс" на ATP в Лондон. Щ...
На 20 и 21 август в Бургас, на кортовете на ТЦ „Авеню" се проведе поредния турнир от календара на НТЛ. В него бяха включени форматите – индивидуално м...
Шестото поредно издание на AT Tennis Adventures – турнир от календара на Национална тенис лига, ще се проведе тази събота и неделя ( 9 и 10 юли ) в С...
Ясни са имената на щастливците, които ще гледат Wimbledon на живо. Техните имена са Димитър Зафиров от Свиленград и Иван Лалов от София. Това се случ...
Две титли спечели Слави Делчев в първия турнир по тенис Santa Marina Trophy, който бе част от календара на НТЛ. Той триумфира на сингъл в групата 35+,...
Първият турнир за 2016-та от календара на НТЛ ще се проведе на 2 и 3 април в Пловдив, на кортовете на ТК „Локомотив". Тенисистите в индивидуалната над...