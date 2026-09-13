Харалан Александров обяви новата коалиция. Изненада на изборите
Правителството се оттегли с достойнство, каза социалният антрополог
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Правителството се оттегли с достойнство, каза социалният антрополог
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Бягат от отговорност, каза депутатката
Скандалът избухна заради комисията за ревизия
Движението е единствената партия, която увеличи резултата си на изборите, каза Карадайъ
Песимистите за бъдещето на страната ни в последните години традиционно са по-голям дял от оптимистите. В същото време хората, които имат оптимистични...
София. В неделя бял свят видя поредната нова партия - БАСТА. Георги Първанов също стартира своите дискусионни клубове. И въпреки уверенията му, че тов...
София. Реформаторският блок има всички шансове да продължи да се разширява. Освен СДС, БЗНС и НДСВ още 4 партии са заявили желание да влязат в него, н...