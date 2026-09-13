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Още 4 партии в десния блок

Още 4 партии в десния блок

София. Реформаторският блок има всички шансове да продължи да се разширява. Освен СДС, БЗНС и НДСВ още 4 партии са заявили желание да влязат в него, н...

02 август | 5:45
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