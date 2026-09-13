Новият кмет на ИТН: Хората повярваха в промяната
Илко Стоянов обясни, че ще подаде молбата си след парламентарния вот да не бъде избиран за депутат
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Илко Стоянов обясни, че ще подаде молбата си след парламентарния вот да не бъде избиран за депутат
В първия работен ден от новата година добричкият градоначалник Йордан Йорданов и екипът му посрещнаха първолаци от Хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил...
Новият кмет на община Белица Радослав Ревански от ДПС ще назначи християнин за втори свой заместник. Все още обаче не е намерил подходящ кандидат, кой...
Перник посрещна новия си кмет д-р Вяра Церовска заринат в боклуци. Само седмица преди встъпването й в длъжност общината е подписала петгодишен догово...
Новият кмет на пазарджишкото село Семчиново Пламен Темелков встъпи в длъжност. Той влезе в сградата на кметството под засилена полицейска охрана, съоб...
Жива верига блокира входа на община Неделино, за да не допусне новия кмет Румен Русанов в сградата на администрацията. Засилено полицейско присъствие...
Симитли. Новият кмет на симитлийското село Полена Благой Зулямски встъпи официално в длъжност в петък. На заседание на общинския съвет от Общинската и...
Благоевград. Иса Мустафа Сакали от ДПС е новият кмет на най-голямото гоцеделчевско село Брезница. Това е решението на ОИК - Гоце Делчев. Той бе единст...
Кандидат на БСП ще управлява Белене, балотаж в Сатовча
51, 41% от гласоподавателите са дали вота си за кандидата на ГЕРБ