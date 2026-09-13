Всичко за Нощ На Музеите

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Музеи без пари на 24 май

Музеи без пари на 24 май

50 музеи, галерии и културни институти в столицата ще отворят врати безплатно на 21 май по повод Европейската нощ на музеите, съобщиха от Столична общ...

20 май | 18:25
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Домино с Нощта на музеите

Домино с Нощта на музеите

Нощта на музеите ще премине като домино из цялата страна. Причината е, че част от съкровищниците ще отбележат празника утре, когато е Международният д...

17 май | 21:25
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Нощ на музеите 2015 (програма)

Нощ на музеите 2015 (програма)

За осма поредна година България се включва в инициативата „Европейска нощ на музеите" Десетки музеи, галерии и културни центрове отварят врати за пор...

16 май | 11:45
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