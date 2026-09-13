Нощ на музеите днес. Вижте пълната програма
От Столичната община посочват, че в инициативата се включват общо 80 културни обекта
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От Столичната община посочват, че в инициативата се включват общо 80 културни обекта
Специален водач ще бъде сладкодумният проф. Вагалински
В София списъкът с музеи и галерии, които участват в инициативата, включва над 50 обекта
Общо 21 области в страната ще се включат инициативата "Нощ на музеите"
На всеки 15 минути ще има тур, посветен на еликсира
С две изложби и концерт ще отбележат Международния ден на музеите
Стотици бургазлии се редиха на опашка, за да зърнат две уникални съкровища, свързани с нашата история - Луковитското и Кубратовото. Официалното предс...
2000 души са преминали през средновековната крепост „Баба Вида" в нощта на музеите, съобщиха от регионалния исторически музей във Видин. Посещенията с...
Традиционни облекла от Източните Родопи представи Регионалният исторически музей в Кърджали в „Нощта на музеите". Директорът на РИМ Даниела Коджаманов...
50 музеи, галерии и културни институти в столицата ще отворят врати безплатно на 21 май по повод Европейската нощ на музеите, съобщиха от Столична общ...
Пленер и конкурс ще има в традиционната нощ на музеите в Перник. През деня в събота на средновековната крепост над Перник посетителите ще могат да ми...
Съкровища в в пет музейни обекта ще търсят деца от Кюстендил в нощта на музеите в града. Играта „Отключи историята на своя град" се организира от Рег...
С дефиле на традиционни облекла от Източните Родопи и концерт Регионалният исторически музей в Кърджали ще участва за поредна година в инициативата...
Уникална изложба от холограми на предмети от българските тракийски съкровища, както и други исторически и културни артефакти могат да видят в Нощта на...
С „Нощ в библиотеката" тази вечер за първи път читалище „Никола Вапцаров" отбелязва в аванс инициативата „Нощта на музеите". „Целта е с необичайното...
Нощта на музеите ще премине като домино из цялата страна. Причината е, че част от съкровищниците ще отбележат празника утре, когато е Международният д...
Историческият музей и етнографската къща в града ще останат отворени до късно през нощта Под мотото „Открий какво можеш" ще премине нощта на музеит...
Стотици кърджалийци и гости изпълниха Регионалния исторически музей в "Нощта на музеите". Програмата започна със спектакъл на първия в страната Ученич...
Стотици кърджалийци и гости изпълниха Регионалния исторически музей в "Нощта на музеите". Програмата започна със спектакъл на първия в страната Ученич...
За осма поредна година България се включва в инициативата „Европейска нощ на музеите" Десетки музеи, галерии и културни центрове отварят врати за пор...