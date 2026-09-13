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Австрийка е номер 1 в слалома

Австрийка е номер 1 в слалома

Линц. Марлийз Шилд от Австрия влезе в историята на женския слалом. Тя постигна 35-а победа в тази дисциплина и вече е номер 1 по успехи за всички врем...

29 декември | 18:05
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