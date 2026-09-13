Ковид се превърна в пропаганда на страха
Животът и смъртта станаха политика
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Животът и смъртта станаха политика
Епидемията от коронавирус е първата най-голяма световна война на 21 век, казва поетът Николай Милчев
В книгата трябва да има кръв и да текат сокове, казва Николай Милчев
На 1 ноември трябва да вършим простички неща, които да имат смисъл, казва Николай Милчев
Надвесен над най-страшното разбрах, че страшно няма, казва поетът Николай Милчев
Някой държи образованието под напрежение и често включва тока Да спрем с политизирането на авторите и с мантрата "ученето да е игра", смята Николай М...
Чудесата се случват. По-лесно - по Рождество. И тази година кампанията "Българската Коледа" ще се опита да направи чудо за болните деца. За да победи...