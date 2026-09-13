Съпругата Анна-Мария: Псевдомедии се гаврят с Никола Гюзелев

Ясен, Чавдар и Адриана са плътно до баща си, той пита за любимите си ученици "Жалкият и ниско пробен фарс в някои медийни пространства, който отново...