Всичко за Никола Гюзелев

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Почина Никола Гюзелев

Почина Никола Гюзелев

София. Тази сутрин е починал големият български оперен певец Никола Гюзелев, съобщи БНТ. Той си отиде от този свят на 77-годишна възраст. Певецът e р...

16 май | 8:49
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Гюзелев гледа опери по Mezzo

Гюзелев гледа опери по Mezzo

Прочутият бас се възстановява след падане заради паркинсон Никола Гюзелев, за когото се изписа, изговори и измисли какво ли не, се възстановява в сто...

26 април | 6:10
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