Анна Мария:В България отказаха подкрепа за филм, посветен на Никола
Документалната лента излиза като копродукция, споделя съпругата на Гюзелев
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Документалната лента излиза като копродукция, споделя съпругата на Гюзелев
Класиците в международното арт съсловие си спомниха за Никола Гюзелев на 17 август. Тогава последният велик бас на българския XX век трябваше да навър...
Какви са тези превземки да пускаш музика, докато създаваш портрети, казвал световният бас Ако някой не е виждал прекрасните портрети, рисувани от Ник...
Приятели, артисти от всички жанрове и почитатели изпратиха световния маестро България се сбогува с Никола Гюзелев - последния велик бас на XX век. Ма...
София. Прощаваме се с големия оперен бас Никола Гюзелев. Той ни напусна в петък на 77 годишна възраст. Опелото е от 12 в храма "Света София". Певец...
Светът отбеляза 100 години от рождението на великия бас
Русе. Бъдете сигурни, че културата отново ще бъде реален приоритет. Трудно се намират средства и ни изискват големи усилия, но успяваме, когато виждам...
Великият бас напусна грешния ни свят на 77 след серия от премеждия и операции
София. Тази сутрин е починал големият български оперен певец Никола Гюзелев, съобщи БНТ. Той си отиде от този свят на 77-годишна възраст. Певецът e р...
Ясен, Чавдар и Адриана са плътно до баща си, той пита за любимите си ученици "Жалкият и ниско пробен фарс в някои медийни пространства, който отново...
Прочутият бас се възстановява след падане заради паркинсон Никола Гюзелев, за когото се изписа, изговори и измисли какво ли не, се възстановява в сто...
Дъщерята Адриана постоянно бди край световния бас