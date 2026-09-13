Елена Йончева и Танер Кабилов станаха независими евродепутати
Решението е влязло в сила от 31 декември 2024 година
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Решението е влязло в сила от 31 декември 2024 година
Скандал заради партийните номади
Оставаме съмишленици, ние сме опозиция на сегашното управление и ще останем такива
"Да ви припомня, че демокрацията не означава да се съберат трима вълци и едно агне и да решат какво ядат за вечеря." Това народопсихологическо наблюде...
Курс срещу кандидат-кметовете с етикет "независим" обяви Бойко Борисов. В момента голяма част от местните управници, особено тези с повече от един ман...
Според мен изказването на премира Бойко Борисов по отношение на това, че ГЕРБ няма да подкрепя независими кметове, не бе изтълкувано съвсем точно. Всъ...
Две седмици в зала, една при избирателите, предлагат депутати София. Независимите депутати в 43-ото народно събрание няма да имат право да сформират...