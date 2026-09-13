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Независимите вълци и овце

Независимите вълци и овце

"Да ви припомня, че демокрацията не означава да се съберат трима вълци и едно агне и да решат какво ядат за вечеря." Това народопсихологическо наблюде...

04 юни | 6:15
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