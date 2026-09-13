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Москов и Ненчев: Оставаме

Москов и Ненчев: Оставаме

Според източници на Канал 3 министрите Петър Москов и Николай Ненчев остават в кабинета. Преминалият в опозиция Радан Кънев напразно се надявал, че дв...

10 декември | 13:32
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