Грозен скандал с Николай Ненчев! Украинка проговори
Какво се е случвало в мисията ни
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Какво се е случвало в мисията ни
Това съобщиха от Върховния касационен съд.
Кандидатът за президент, издигнат от Инициативен комитет и подкрепен от БСП ген. Румен Радев посети столичния квартал Младост – 1, където се срещна с...
Българският военен министър Николай Ненчев ще има последната дума дали партньорски изтребител, който изпълнява съвместна охрана на въздушното ни прост...
Премиерът Бойко Борисов, министърът на отбраната Николай Ненчев и началникът на отбраната генерал Константин Попов наблюдаваха днес в района на Специа...
Ненчев: Това е провокация, нека хората да бъдат спокойни Руски самолети отново нарушават въздушното ни пространство. Този път са засечени в зоната на...
Заявяваме категоричната си подкрепа за водената от министър Николай Ненчев патриотична и в този смисъл евроатлантическа политика в сферата на национал...
Ще направим регистър на мъжете на възраст между 18 и 33 години, които ще бъдат призовавани и обучавани, ако се наложи. Това заяви министърът на отбран...
Министърът на отбраната е поел ангажимент до два месеца да бъдат назначени още 25 военни във формированието във Враца. Това съобщи народният представи...
Министърът на отбраната Николай Ненчев излетя с МиГ-29 спарка – боен тренировъчен самолет с два ремонтирани полски двигателя, от пистата на авиобаза "...
Според източници на Канал 3 министрите Петър Москов и Николай Ненчев остават в кабинета. Преминалият в опозиция Радан Кънев напразно се надявал, че дв...
До 1000 военни могат да бъдат изпратени за охраната на границата, ако се наложи До 1000 военни могат да бъдат изпратени за охраната на границата при...
Министърът иска анкетна комисия да разследва всички договори Министърът на отбраната Николай Ненчев поднесе поредната порция неприятни изненади. Месе...
Ненчев бяга от заседание на комисия заради коктейл на кораб Военният министър Николай Ненчев е бил на коктейл на кораба "Дънкан" и не е отишъл на зас...
Комисията по отбрана отложи гледането на бюджета за армията заради отсъствието на министър Николай Ненчев. Това съобщи соцдепутатът Атанас Зафиров, съ...
Министърът на отбраната Николай Ненчев предупреди военнослужещите да не участват в протестите на сектор „Сигурност". Той изтъкна, че в противен случай...
Всички, които са подали рапорти за пенсиониране или напускане на системата на Българска армия, да преосмислят това свое лично решение, апелира военния...
Николай Ненчев обяви за днес извънреден Съвет по отбрана. Това решение е взето, след като стана ясно, че социалните права на военнослужещите ще отряза...
Министърът на отбраната Николай Ненчев свиква извънреден Съвет по отбрана във връзка със заложените в проектобюджета за 2016 г. промени, които предвиж...
„Всичко, което съм сторил до момента за поддръжката на самолетите, е било продиктувано от волята да следвам националния интерес", каза още военният ми...