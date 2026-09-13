100 млн. цигари! Удариха най-голямата нелегална фабрика у нас
Открити са и голям брой машини, чрез които са произвеждани нелегалните цигари
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Открити са и голям брой машини, чрез които са произвеждани нелегалните цигари
На ГКПП „Видин“ – „Калафат“
Навършиха се 100 години на руското нелегално разузнаване
Седем души са задържани при спецакция
Повечето от тях са заявили, че са от Афганистан
Насред епидемията в Италия
Единият от мъжете е притежавал карта на бежанец, издадена от гръцките власти
Институциите бележат постоянен успех в борбата с контрабандата, обяви премиерът
Предотвратени са щети за милиони за бюджета от неплатени акцизи
Властите са открили 43 нелегални мигранти
Положителни резултати в борбата с контрабандата отчете ежегодното проучване на фирмите от тютюневия бранш. To се възлага на петте компании, част от "...
Полицията разследва опит за подпомагане на нелегално преминаване на група от 36 чужденци След получен вчера около 10 часа сигнал на тел. 112 за забел...
Това е третият опит за преминаване на чужденци, който пребививат незаконно в България, през Старозагорска областСтара Загора Нова група нелегални ими...
Най малко 1600 бежанци от общността рохингия от Западен Мианмар и Банглаеш са спасени през последните два дни. Част от тях били изоставени от трафикан...
Над 40 000 опита за незаконно проникване в страната ни са регистрирани за изминалата година. Само в Хасковска област задържаните незаконно пребиваващ...
Пловдив. Осем нелегални емигранти са задържани в неделя в Пловдив, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР за "Фокус'. Четирима от задъ...
Пловдив. 730 хил. къса цигари без бандерол, тютюн за пушене и 24 000 текстилни изделия, нарушаващи правата на интелектуална собственост, откриха и зад...
Пловдив. Заловиха 10 400 къса контрабандни цигари в реното на 18-годишен пловдивчанин, съобщиха от полицията. Младото момче било претърсено при операц...
София. Задържани са 70 нелегални емигранти в специализирана полицейска операция по залавянето на бежанци, провела се в Северния парк, в столичния квар...
Монтана. Двама нелегални, които живеели като семейство, са разкрити, съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтана. Биляна Петрова, на 15 години, о...