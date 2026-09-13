Всичко за Неджми Али

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Неджми Али в Брюксел: Осъждаме опита за военен преврат и призоваваме за открит и конструктивен диалог с Турция

Неджми Али в Брюксел: Осъждаме опита за военен преврат и призоваваме за открит и конструктивен диалог с Турция

"Опитът за преврат на 15-ти юли в Турция трябва да бъде осъден безапелационно и е редно да покажем нашата солидарност и подкрепа към демократичните ин...

02 септември | 9:54
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