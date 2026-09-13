Невероятна фиеста в Джебел. Хиляди ликуват /УНИКАЛНИ СНИМКИ/
Дните на джебелчани - светлини, музика и танци под звездите
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Дните на джебелчани - светлини, музика и танци под звездите
Ето проектите, които превърнаха общината в модерен, европейски град
Благодарение на активната роля на председателя на ДПС г-н Делян Пеевски, се даде старт на изграждането на десет индустриални зони в страната, каза още...
Общинският съвет на ДПС в Джебел сне доверието от областния председател на партията в Кърджали Ресми Мурад
С 89% доверие е и кметът на Черноочене Айджан Ахмед
Да помогнем на гражданите и бизнеса преди да стане твърде късно, призова кметът на Джебел
Ние в Джебел и България не искаме омразата да бъде част от политиката, каза председателят на Движението Мустафа Карадайъ
"Опитът за преврат на 15-ти юли в Турция трябва да бъде осъден безапелационно и е редно да покажем нашата солидарност и подкрепа към демократичните ин...
Седемте общински структури на МДПС в Кърджали номинираха почетният председател Ахмед Доган за лидер на партията Всички седем общински структури на М...
Докладът на Европейския парламент за напредъка на Турция по пътя към присъединяването на страната към ЕС бе една от основните теми на срещата между ев...
Евродепутатът от ДПС Неджми Али е сред най-активните членове на групата на Алианса на либералите и демократите в Европарламента. Той зае 6-а позиция...
В рамките на по-малко от месец двама евродепутати отвориха приемни в Кърджали Евродепутатът от Алианса на либералите и демократите в Европа Неджми Ал...
Неджми Али е верен на ДПС вече 20 години Козът на Доган. Така наричаха навремето зам.-министъра на отбраната Неджми Али. И от свои, и от чужди бе соч...