Дясната ръка на Пригожин - фен на Хитлер! Последните му думи
Това не е краят, това е само началото на най-голямата работа в света
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Това не е краят, това е само началото на най-голямата работа в света
Той е служил като нацистки охранител от СС в концентрационен лагер край Берлин
Той е бивш надзирател в нацистки концентрационен лагер
18-годишните Патрик и Александър, които пребиха 3-годишния Христо, имат склонност да се изявяват деструктивно, като се идентифицират с нацистката идео...
93-годишният Оскар Грьонинг, който днес се изправи пред съда заради обвинение в съучастие в извършването на 300 000 убийства, заяви пред магистратите,...
Рим. Някогашният офицер от СС Ерих Прибке почина на 100-годишна възраст в Рим, съобщиха италианските медии. Прибке беше най-възрастният нацистки воен...
Прокуратурата в Унгария повдигна обвинение срещу 98-годишния Ласло Чатари във военни престъпления през Втората световна война. Говорителката на главн...