БСП категорично подкрепи Наталия Киселова
Не приемаме политическите атаки срещу човек, който спазва Конституцията, казват социалистите
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Не приемаме политическите атаки срещу човек, който спазва Конституцията, казват социалистите
Вече има и подписка за сезиране на Конституционния съд за връщане на права на президента
Те скандират „Оставка“, „Предатели“, „Мафия“
Обсъждат се двете най-тежки мерки - едногодишно наказание и изключване
Във вторник Корнелия Нинова обяви, че се оттегля от лидерското място
Корнелия Нинова ще направи отчет за работата на ПГ
Съдбата на Иван Таков виси на косъм
Следващите европейски избори ще се състоят от 6 до 9 юни тази година
Новата му длъжност по закон не му позволява да е член на ръководството на БСП
На заседание на Нац. съвет на НДСВ бяха направени промени в ръководството на партията
Поради три причини
Депутатите от ПГ на "БСП за България" ще направят отчет за свършеното от тях
Той коментира, че в момента БСП не е в добра кондиция
Националният съвет на БСП ще проведе заседание, на което ще решава за третия мандат
С Кирил Добрев не се връщат, за да саботират работата на Националния съвет, каза той
Шансовете за съставяне на правителство с третия мандат са "почти нулеви"
Левицата ще даде информация за проведените преговори с ПП
Най-много са професионалистите от областта социална политика, здравеопазване, образование, култура и журналистика
Такива мнения изразиха повечето членове на Националния съвет
Националният съвет взе очакваното решение